13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı Sakarya'da eski sevgili tarafından defalarca tehdit edilen 13 yaşındaki kız çocuğu, cadde ortasında bıçaklanarak yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Atatürk Bulvarı Şemsiyeli Park önünde meydana gelen olayda, B.S. isimli kız çocuğu Şemsiyeli Park önünde arkadaşlarıyla otururken eski sevgilisi olduğu iddia edilen ve ismi henüz öğrenilemeyen şahısla karşılaştı. Defalarca tehdit edildiği iddia edilen kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Bıçakla yaralanan genç kız kanlar içinde yere yığılırken eski sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs olay yerinden uzaklaştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında kız çocuğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KIZIN ARKADAŞLARINDAN GAZETECİLERE TEPKİ

Öte yandan, yaralanan kız çocuğunun arkadaşları basın mensuplarına "Çekmeyin. Neden çekiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlatarak yaralı kızın arkadaşlarını ifade almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaynak: İHA