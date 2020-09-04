13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı
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13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı

Sakarya'da eski sevgili tarafından defalarca tehdit edilen 13 yaşındaki kız çocuğu, cadde ortasında bıçaklanarak yaralandı.

04.09.2020 16:49 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:39

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Atatürk Bulvarı Şemsiyeli Park önünde meydana gelen olayda, B.S. isimli kız çocuğu Şemsiyeli Park önünde arkadaşlarıyla otururken eski sevgilisi olduğu iddia edilen ve ismi henüz öğrenilemeyen şahısla karşılaştı. Defalarca tehdit edildiği iddia edilen kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Bıçakla yaralanan genç kız kanlar içinde yere yığılırken eski sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs olay yerinden uzaklaştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında kız çocuğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KIZIN ARKADAŞLARINDAN GAZETECİLERE TEPKİ

Öte yandan, yaralanan kız çocuğunun arkadaşları basın mensuplarına "Çekmeyin. Neden çekiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlatarak yaralı kızın arkadaşlarını ifade almak üzere polis merkezine götürdü.

13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (26)
SEBAHATTİN: 13 yaşında çocuğun sevgilisi diye haber yap(ortaokula giden )sonra
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AYŞE: Ben -12-13 yaşında çocuğun öpüşerek olduğunu sanıyordum biz mi çok saftık veya cinselliğe uzaktık ilgimizi çekmiyordu bunlar mı çok akllı valla bilemedim. :):) sevlisi olmuş birde eskimiş ve o eski sevgili kızı bıçaklamış.
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BRS:16: 13 YAŞINDA ESKİ SEVGİLİ YENİSİDE VARMIYMIŞ NEREYE GİDİYOR GENÇLİK BU EVLENİNCE ÇOCUĞUDA HERHALDE İLKÖĞRETİMDE ANNE OLUR KENDİDE 22 YAŞINA GELİNCE ANNANE OLUR
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