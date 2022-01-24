Şehri karıştıran görüntü! Mercek bulutu şekil değiştirerek saatlerce gökyüzünde kaldı

Van semalarında beliren ve saatlerce aynı noktada dairesel şekil değiştirerek görülen mercek bulutu ilginç görüntü oluşturdu. Gökyüzünde bir süre bozulmadan kalan bulut, kent sakinleri tarafından da ilgi gördü.

MERCEK BULUT NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre mercek bulutların açıklaması şu şekilde:

"Aşağı yukarı birbirlerinde ayrı parçalar halinde olan, düz mercek veya bademe benzeyen, dış hatları kesin olarak belli olan bulutlara verilen isim. Bu bulutlar engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir. Orografik bir olayın sonucudur. Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır."

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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