"Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali" Şırnak'ta başladı

Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Uludere Belediyesi ve Beytüşşebap Belediyesinin desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen "Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali" başladı.

Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Uludere Belediyesi ve Beytüşşebap Belediyesinin desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen "Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali" başladı.

Toplam 3 gün sürecek organizasyonun ilk günü Şırnak merkezde Cumhuriyet Meydanı'ndan start alan 14 ilden 225 bisikletçi, Şenoba Beldesi'ne kadar 40 kilometre pedal çevirdi.

Katılımcılar, Şenoba Beldesi'ndeki Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulu'nda kamp kurdu. Burada sporcular gece kamp ateşi yaktı ve müzik eşliğinde halay çekti.

Sporcularla bir araya gelen Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, onlarla bir süre sohbet etti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Solmaz, son yıllarda hem kent genelinde hem de bölgede sağlanan huzur ve güvenlik ortamının, çeşitli organizasyonlar yapılmasıyla meyvelerini verdiğini söyledi.

Toplam 14 ilden 225 sporcuyu ilçelerinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Solmaz, "Bölgemiz terör bölgesi olduğundan bu yana güzellikleri hep geri planda kalmış maalesef. Hem coğrafi güzelliklerini hem de insani güzelliklerini Türkiye'ye tanıtmakta geciktiğimizi düşünüyoruz. Allah'a şükür, huzur ortamı büyüdükçe, bu zaman genişledikçe, insanlar Şırnak'ı daha doğru bir şekilde tanıyacaklar. Bu tür festivaller bunun en güzel örneğidir. Şehri- Nuh Bisiklet Festivali ilimize bu anlamında da güzel bir imkan sağladı" diye konuştu.

Bölgenin tanıtılmayaı ihtiyaç duyulan bir yer olduğunu kaydeden Solmaz, bu tür etkinliklerle daha fazla tanınıp ileride daha iyi organizasyonlara ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

"Elimizden geldiğince biz bu festivalleri devam ettirmeye çalışacağız. İnşallah gelen misafirler de burada olmaktan mutluluk duyacaklardır. Onlar da gittikleri yerlerde bu güzellikleri anlatacaklar. Güzellikler paylaştıkça çoğalır, biz bunun farkındayız" diyen Solmaz, etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

-Katılımcılar mutlu

Adana'dan festivale katılan Kemal Çeçen, Şırnak'ı ve coğrafyasını çok beğendiklerini aktardı.

Son zamanlarda kentte yaşanan değişii takip ettiklerini dile getiren Çeçen, "Şırnak'ta düzenlenen bu bisiklet festivali takdire şayandı. Vatandaşlar bize yolda çok güzel sevgi gösterisinde bulundu. Şırnak'ta güzel etkinliklerin var olduğunu tüm Türkiye'ye göstermek için buradayız. Manzara muhteşemdi, çok keyif aldık. Her ne kadar yorulmuş olsak da bir tarafımızda Cudi Dağı, diğer tarafımızda Gabar Dağı eşsiz bir manzara eşliğinde pedal çevirdik" ifadelerini kullandı.

Sporcular, yarın günkü 80 kilometrelik Şenoba-Yemişli, son gün ise 120 kilometrelik Yemişli-Beytüşşebap etaplarını geçecekler.

Festivalin sonunda tekrar Şırnak'a dönecek sporcular, bir dizi etkinlikte de yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan