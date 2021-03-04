Şehitlik ve Şehadet mesajları: En anlamlı, dualı şehit mesajları! Şehitler Ölmez sözleri! Şehitler için okunacak dualar!

Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyoruz. Bitlis'te vefat eden şehitlerimiz için en anlamlı ve dualı mesajları haberimizde derledik. En manalı, anlamlı şehitlik ve şahadet sözlerini haberimizden takip edebilirsiniz. Şehitler için okunacak dualar nelerdir? Şehitlik ve Şehadet mesajları: En anlamlı, dualı şehit mesajları!

Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyoruz. Bitlis'te vefat eden şehitlerimiz için en anlamlı ve dualı mesajları haberimizde derledik. En manalı, anlamlı şehitlik ve şahadet sözlerini haberimizden takip edebilirsiniz. Şehitler için okunacak dualar nelerdir? Şehitlik ve Şehadet mesajları: En anlamlı, dualı şehit mesajları! Şehitler Ölmezsözleri! Şehitler için okunacak dualar!En anlamlı şehit sözler! Dualı sözler! Şehitler için sözler! Şehitler için dualı, manalı sözler! İşte detaylar haberimizde…

EN ANLAMLI, DUALI, MANALI ŞEHİT MESAJLARI

Dinimizde Şehit olmak yüksek bir mertebeye erişmektir. Şehitlik ve yüceliği hakkında hadislerde bulunmaktadır. Müslümanlıkta Peygamberlikten sonra gelen en yüksek mertebe Şehitlere aittir. Şehitlerimiz birçok şiire de konu olmuştur. Bizler için canlarını feda eden Şehitlerimize karşı olan minnet duyguları şiirlerle dile gelmiştir. Bu önemli mertebeye ulaşan Şehitlerimiz için dua içeren sözler bulabilirsiniz.

Şehitlerimiz için anlamlı Şehitler Ölmez mesajı paylaşarak hislerinizi dile getirebilirsiniz. Kur'an-ı Kerimde geçen ayetlerle Şehitlerin ölmediğini, onlara öldü denmemesi gerektiğini biliriz. Müslümanlar için Şehitler ölmez. Birbirinden anlamlı şehitler ölmez mesajları ile duygularınızı dile getirebilirsiniz. Resimli ve resimsiz olarak paylaşabileceğiniz derin anlamlı şehitler ölmez mesajları bulunmaktadır.

Vatan için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz.

Koltuğa yan gelip yatanlara ceset! Vatan uğrunda can verip yatanlara şehit denir!

Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuluş savaşı daha kaldırır bu ülke.

Bu Vatan'ın ekmeğini yediğimiz gibi, uğruna kurşun yemesini de biliriz!

Kurşun oruç bozmaz şehidim. Sen bugün ALLAH katında iftara davetlisin!

Sahipsiz vatanın batması haktır sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.

Ölüp de ölmeyene, ölüm cana minnettir. Ey hak için can veren, ölümün ne nimettir.

ŞEHİTLİK VE ŞEHADET MESAJLARI

Dün gece derin bir uykuya daldım, çok güzel bir rüyayla sabah uyandım. Sen ise vatan derdindeymişsin MEHMEDİM şehit olmuşsun çok utandım…

Bizim dirimiz asker, ölümüz şehittir. Sizin diriniz kalleş ölünüz leştir…

Ben Türk'üm…Türk esir olmaz. Türk Devletsiz olmaz. Türk Bayraksız olmaz. Türk Ezansız olmaz. Türk Hürriyetsiz olmaz.

Bizim dirimiz ASKER, ölümüz ŞEHİT'tir. Sizin diriniz KALLEŞ, ölünüz LEŞ'tir.

Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuluş savaşı daha kaldırır bu ülke.

Vatan için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz.

Dağların tepesine, eşkıyanın alnına, kızların kalbine ölümsüz Mehmetçik yazacağım.

Sahipsiz vatanın batması haktır sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.

Yetmiş milyon gül dalı. Bu yurt Türk'ün öz malı, yine Türk'ün kalmalı, diyen yiğit dilleriyiz.

ŞEHİT DUALARI NEDİR?

Şehitlerimiz için Yasin Suresi, Tebareke (Mülk) Suresi ve Amme Suresi başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim'den her sureyi okuyabilirsiniz. Şimdiden Allah yapacağınız duaları ve okuyacağınız sureleri kabul eylesin. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Amin.

Dinimizin, devletimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici düşmanlardan bizleri halas eyle.

Biz sırtımızı sana dayadık, sana güvendik, gücümüzü imandan aldık. Yıkılmamıza ve dağılmamıza izin verme Allah'ım.

İntikam hırsıyla adaletten şaşan, öfkesine kurban olup hakkaniyetten uzaklaşan, mağrur olup haddi aşan kullarından sana sığınırız. Sen milletimizin bu soylu direnişini bir adalet ve hakkaniyet direnişi olarak muzaffer eyle Allah'ım.

Enbiya, evliya, suleha ve şüheda hürmetine dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım! Bizleri bağışla Allah'ım! Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve sükûnetimizi, dirlik ve düzenliğimizi daim eyle Allah'ım!

Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım!

Allah'ım! Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi iyilerle ve iyilerden eyle. Bizi cennet ve cemalinle müşerref eyle Allah'ım! Senin vaadin haktır ve senin her şeye gücün yeter. Âmin. Amin. Ve selamün alelmurselin velhamdulillahi Rabbil alemine el – Fatiha….