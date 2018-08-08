Şehitlerin Kıyafetleri Sakarya'da Sergilendi

Adapazarı Belediyesi ile Şehit Aileleri Birliği tarafından, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki terör olaylarında yaşamını yitiren şehitlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan "Şehit Emanetleri" sergisi açıldı. 160 şehidin kıyafetlerinin yer aldığı serginin açılışında ise şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Açılış sonrasında şehit oğlunun üniformasına sarılarak öpen bir anne ise fenalık geçirerek bayıldı.

Vatan sevgisini tüm kuşaklara anlatmak amacıyla şehitlerin emanetlerinden oluşan ve Adapazarı Belediyesi ile Şehit Aileleri Birliği tarafından Adapazarı Belediyesi önünde açılışı gerçekleştirilen sergide Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki terör olaylarında yaşamını yitiren şehitlerin kıyafet ve eşyaları sergilendi. Serginin açılışı İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonrasında ise program, Şehit Aileleri Birliği adına Menderes Kılıçarslan'ın açılış konuşmasıyla devam etti. Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker'in eşi öğretmen Nilay Peker, şehit Yüzbaşı İlker Acar'ın eşi öğretmen Gülçin Akar, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk ve şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz'ın konuşmaları esnasında gözyaşları adeta sel oldu.

Programın açılış konuşmasını Şehit Aileleri Birliği adına yapan Mehmet Kılıçarslan, sergiyi açmalarındaki asıl amaçlarının genç nesillere milli bilinci kazandırmak olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 5 aylık bir süre önce müze kararı aldık, şehit ailelerimizin tavsiyesi üzerine. O süre zarfında 200'den fazla şehit ailesine ulaştık. Şehitlerimizin kıyafetlerini talep ettik. Onlar da bizleri kırmayarak kıyafetlerini gönderdiler. Burası bizim 9'uncu sergimiz. Ben şehit ailelerine talebiniz nedir dediğim zaman bana söyledikleri şey şu oldu; biz sadece hatırlanmak istiyoruz dediler, bizi hatırlatmanızı istiyoruz dediler. Onları mutlu etmek bizim şu ana kadar tek yapmak istediğimiz şey. Elimizden geldiği kadar onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Asıl amacımız genç nesillere milli bilinç kazandırmak" dedi.

Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker'in eşi öğretmen Nilay Peker ise, "Bizler şehit aileleri olarak kimimiz eşlerimizi, kimimiz evlatlarımızı, kimimiz anne veya babalarımızı bu vatana feda ettik. Milletimizin şehitlerimizi sahiplenişleri acımızı bir nebze de olsa azaltıyor. İşte bu düşünceyle biz de şehitlerimizin çok kıymetli emanetlerini milletimiz ile paylaşmaya karar verdik" diye konuştu.

Türk milletinin sırtının asla yere gelmeyeceğini belirten şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da, "Böyle bir milletin mensubu olmak ile gurur duyuyoruz. Zira öyle bir milletiz ki ölüsüne de, dirisine de saygısı olan bir milletiz. Böyle bir milletin sırtı yere gelmez, düşmanlar ne yaparlarsa yapsınlar, teröristler ne yaparlarsa yapsınlar. Hele hele Türk milletinin sırtı hiçbir şekilde yere gelmez herkes bundan emin olsun. Ben gazi çocuğuyum, benim babam Kore gazisi. Elhamdülillah bir de şehit babası oldum. İnanın çok zor. Ama bu şanlı milletin de bizleri unutmaması bizi çok gururlandırıyor" şeklinde konuştu.

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ise, "Bu cennet vatan, her bir karış toprağını sıksak şehit kanı fışkıracak kadar kıymetli ve değerli. Bu topraklarda eskilerden beri cennet vatanımız uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimiz var, Allah hepsine gani gani rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

"Emanetleri gördükçe o anları tekrar hatırlıyorsunuz"

25 Mart 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber helikopter kazasında yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş de açılışı gerçekleştirilen sergiye katıldı. Serginin açılışı sonrasında konuşan Güneş, "Bundan birkaç ay önce Menderes bey bizlere ulaştı, şehit kıyafetleri ile ilgili. Çünkü Türkiye'de şehit müzesi yok. Her türlü müze var ama şehit müzesi yok. Menderes bey bununla ilgili bir adım attı ve şu anda 9'uncu sergi için buradayız. Burada şehit emanetleri, kıyafetleri var. Hepsi çok değerli. Geriye kalan emanetleri gördüğünüz anda zaten o anları hatırlıyor ve o anları tekrardan yaşıyorsunuz" dedi.

Şehit oğlunun kıyafetini öperken baygınlık geçirdi

Zor anların yaşandığı program açılış kurdelesinin kesilmesiyle devam etti. Kurdele kesiminden sonra şehit yakınları ve katılımcılar, sergilenen kıyafetleri inceledi. Bu esnada şehit oğlunun üniformasına sarılarak gözyaşlarına boğulan bir anne fenalık geçirerek bayıldı. Daha sonrasında vatandaşlarca müdahale edilerek ayıltılan kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Terör örgütü PKK'nın saldırıları, 15 Temmuz darbe girişimi ve toplumsal olaylarda hayatını kaybeden yaklaşık 160 şehide ait üniforma, gömlek, kravat, şapka gibi kıyafetlerden oluşan emanetler 10 Ağustos'a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak. - SAKARYA