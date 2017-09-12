Şehitlerimiz" Kitabı Tanıtıldı
Salihli ilçesinde araştırmacı yazar Ahmet Otman tarafından hazırlanan ve 1915-2017 yılları arasında çeşitli terör olaylarında şehit olan 332 Salihlilinin bilgilerinin yer aldığı "Şehitlerimiz" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.
Salihli ilçesinde araştırmacı yazar Ahmet Otman tarafından hazırlanan ve 1915-2017 yılları arasında çeşitli terör olaylarında şehit olan 332 Salihlilinin bilgilerinin yer aldığı "Şehitlerimiz" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.
Kitabın tanıtım toplantısında konuşan Otman, Çanakkale Savaşından Kurtuluş Savaşına, Kore Savaşından, Kıbrıs Barış Harekatı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki terör olaylarında şehit düşen Salihlililerin tüm bilgilerinin bir kitapta toplandığını söyledi.
Kitabı şehitlerin unutulmaması için hazırladığını belirten Otman, "Şehitlerimiz adlı kitapta yer alan tüm bilgileri Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'nın arşivlerinden faydalanarak topladık. Bu vatan uğruna şehit düşen kınalı kuzularımızın her birinin gönlümüzde ayrı bir yeri var. Şehitlerimizin isimlerini yaşatmak bizlerin görevi." dedi.
Programa katılan Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu da Otman'ı tamamladığı eserden dolayı tebrik ederek, "Salihli'ye bugüne kadar 40'ın üzerinde eser kazandıran Ahmet Otman, yine örnek bir çalışmaya imza attı. Bu eserinden dolayı kendisini tebrik ediyorum." dedi.
Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş ise, Otman'a şehit ailelerine ve gazilere sahip çıktığı için teşekkür etti.
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonundaki törene Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ile şehit ve gazi dernekleri ve şehit yakınları katıldı.
Program, imza töreni ile sona erdi.