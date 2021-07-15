Şehitlerimiz, Hastane Bayırı Şehitliğinde Rahmet, Minnet ve Şükranla Anıldı
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Şehitlerimiz, Hastane Bayırı Şehitliğinde Rahmet, Minnet ve Şükranla Anıldı

Şehitlerimiz, Hastane Bayırı Şehitliğinde Rahmet, Minnet ve Şükranla Anıldı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Hastane Bayırı Şehitliğinde düzenlenen anma programında Şehitlerimiz, rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Hastane Bayırı Şehitliğinde düzenlenen anma programında Şehitlerimiz, rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Hastane Bayırı Şehitliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Şehitlerimizi anma programına; Vali İlhami AKTAŞ, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkan V. Süleyman Canpolat, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdür V. Alaattin Tekin, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Bn. Ercan Oran, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve jandarma personelleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitlerimiz için dualar okunmasının ardından Vali İlhami AKTAŞ ve katılımcılar tarafından şehitlerimizin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Bugünümüzü borçlu olduğumuz ve vatan için canlarını hiçe sayan şehitlerimizin kabirleri başında dua okuyan Vali İlhami AKTAŞ, şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad etti.

Kaynak: Habermetre

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