Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı törenleri başladı
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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı törenleri başladı

18.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:46
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı törenleri başladı

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla Çanakkale'de ilk tören, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla Çanakkale'de ilk tören, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Bu sırada "TCG Burgazada" fırkateyninden 17 pare top atışı yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, TBMM tarafından 1994 yılında 253 bin şehit anısına 3972 sayılı kanunla Çanakkale'ye verilen "Çanakkale geçilmez" yazılı altın madalyanın Vali Aktaş ve beraberindekilerce Türk bayrağına takılarak göndere çekilmesiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Avustralya Hükümeti Askeri Ataşesi Albay Richard Campbell, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Lucas Robson ile asker ve sivil yetkililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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