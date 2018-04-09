Şehitler Mezarları Başında Anıldı
Samsun’un Bafra ilçesinde, Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Garnizon Şehitliğinde anma töreni düzenlendi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Garnizon Şehitliğinde anma töreni düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü Bafra'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Asri Mezarlıkta bulunan Garnizon Şehitliğinde düzenlenen törenle, şehitler mezarları başında anıldılar. İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua yapıldı. Yapılan duanın ardından şehit mezarlarına kırmızı karanfil bırakıldı.
Düzenlenen törene AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kaymakam Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Zihni Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Demirci, İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve emniyet mensupları katıldı. - SAMSUN