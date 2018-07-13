Şehitler İçin Şehir Şehir Dolaşıp Hatim İndiriyor

SAYİM HARMANCI - İstanbul Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi müezzini hafız Abdullah Özkan, motosikletiyle iki yıldır ülkenin farklı şehirlerinde manevi mekanları gezerek 15 Temmuz şehitleri için hatim indiriyor.

İstanbul'da yaşayan Özkan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar için ülke genelinde motosikletiyle şehir şehir dolaşarak hatim turu düzenledi.

Geçen yıl Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde gezdiği birçok şehirdeki manevi mekanları ziyaret edip hatim indiren Özkan, bu seneki turunu doğu ve güneydoğu bölgelerinde yapmaya karar verdi.

Bu kapsamda yolculuğuna Elazığ'daki Şehit Polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret ederek başlayan Özkan, ardından Diyarbakır, Bitlis ve Van'da önemli şahsiyetlerin kabrinde dua ettikten sonra Hakkari'ye geldi.

Şemdinli ilçesindeki Seyyid Taha-yı Hakkari'nin kabrini ziyaret eden Özkan, burada Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra Yüksekova'ya geçerek Merkez İhsaniye Camisi'nde de şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Motor tutkunu Özkan, motosikletiyle seyahat ederken gezdiği yerleri de kaskındaki kamerayla kaydediyor.

"Hatm-i şerifi 15 Temmuz şehitlerine ithafen okuyorum"

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır güvenliği için şu anda operasyonlardaki Mehmetçik, polis ve güvenlik korucularına duacı olduklarını söyledi.

15 Temmuz şehitleri için sürekli dua ettiğini anlatan Özkan, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da Fettullahçı Terör Örgütü'nün hain kalkışmasından sonra her yıl motosiklet üzerinde hatim turu düzenlemeye karar verdim. Bu motosiklet turunda mübarek şahsiyetlerin kabirlerini ziyaret ederek, 15 Temmuz destanının kahramanı şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrinde sonlandırmak suretiyle motosiklet üzerinde 2 bin 500 kilometre yolda bir hatm-i şerif okuyorum. Bu hatm-i şerifi de 15 Temmuz şehitlerine ithafen okuyorum."

"Şimdiye kadar yaklaşık 20 il gezdim"

Geçen yıl bu gezinin ilkini gerçekleştirdiğini belirten Özkan, önceki sene Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki önemli şahsiyetleri ziyaret ederek hatim indirdiğini kaydetti.

Bu yıl ise 2 bin 500 kilometrelik rota belirlediğini dile getiren Özkan, şöyle konuştu:

"Bu seneki geziye Elazığ'da kahraman şehit polisimiz Fethi Sekin ağabeyimizin kabr-i şerifinden başladım. Bu rotayı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde mübarek şahsiyetlerin kabirlerine uğrayarak gerçekleştireceğim. Akşam saatlerinde Şemdinli'de metfun bulunan Seyyit Taha-i Hakkari Hazretleri'ne uğrayarak ziyaret ettim. Yüksekova'ya geldiğimde de 10. cüzü tamamladım. İnşallah bundan sonra sınır hattı boyunca hatm-i şerifi okumaya devam edeceğim. Yine inşallah Niğde'de şehit Ömer Halisdemir ağabeyimizin kabri şerifinde hatm-i şerifimi sonlandıracağım."

Bu yılki hatmi, sınır güvenliğini sağlayan tüm güvenlik güçlerini de kapsayacak şekilde indireceğini sözlerine ekleyen Özkan, "Şimdiye kadar yaklaşık 20 il gezdim. Bölgede doğa harikası yerler var. Van'dan Yüksekova'ya kadar müthiş bir doğa harikası var. Hem ülkemizde hem de sınır ötesinde operasyonlara devam kahraman Mehmetçik'imize ve kahraman polislerimize Allah'tan yardım ve zafer diliyorum." ifadelerini kullandı.