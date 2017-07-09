Şehitkamil'de 581 Kilometre Arazi Yolu Açıldı

Şehitkamil Belediyesi, yeni mahalle olan köylerde yapmış olduğu yol açma çalışmaları ile birlikte 581 kilometre arazi yolu açarken, 66 mahallenin de bir birine bağlantısını sağladı. Açılan arazi yollarıyla birlikte vatandaşlar, arazilerine rahatlıkla ulaşımını sağlıyor.



Şehitkamil Belediyesi, köyden mahalleye dönüştürülen alanların arazi yollarını açmayı sürdürüyor. Çiftçinin işini kolaylaştırmak amacıyla kayalık alanlarda büyük zorluklarla açılan arazi yolları, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Büyükşehir Yasası ile birlikte hizmet ağı genişleyen Şehitkamil Belediyesi, bünyesine bağlanan köylere hizmeti hızlı bir şekilde ulaştırıyor. Mahalle sakinlerinin sıkıntısı olan arazi yolları üzerinde çalışmalar yapan Şehitkamil Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, 581 kilometre arazi yolu açarken, 66 mahallenin de bir birine bağlantısını sağladı.



"Vatandaşlarımız bahçelerine rahatlıkla araçlarıyla gidebiliyor"



Yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını dile getiren Atalar Mahalle Muhtarı Ali Bayramoğlu, "Mahallemizde vatandaşlarımızın bahçelerine, tarlalarına gidebilmesi için arazi yollarına ihtiyaç vardı. Vatandaşlarımız eskiden bu arazilere hayvanlarla bile zor geliyordu ve arazi yollarına ihtiyaç vardı. Bu konuda Şehitkamil Belediyesinin başlatmış olduğu arazi yolu açma çalışmalarıyla birlikte mahallemizde de yol açma çalışmaları başlatıldı. Şuan sizlerin de gördüğü gibi mahallemizde yaklaşık 20 kilometre arazi yolu açıldı. Belediyemiz dağ, taş, tepe, yamaç demeden arazi yollarını açtı. Vatandaşlarımız bahçelerine rahatlıkla araçlarıyla gidebiliyor. Bununla birlikte mahallemiz ile diğer mahalle arasındaki yollarda açılarak bir birine bağlantısı sağlandı. Yapılan hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Belediye Başkanımıza ve ekibine şahsım ve mahallem adına yürekten teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetlerin de devamını diliyorum" şeklinde konuştu.



Yapılan çalışmalardan dolayı memnun kaldıklarını dile getiren mahalle sakinlerinden Çetin Arslan, "Daha önceden hayvanlarla güçlükle ulaşabildiğimiz arazilerimize şimdi arabalarımız, motorlarımız, traktörlerimiz ile gidiyoruz. Çok güzel yollar açılıyor. Başkanımız, bizim için bayağı güzel imkanlar sağlıyor. Allah, kendisinden razı olsun. Yapılan hizmetlerden vatandaşlarımız çok memnun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP