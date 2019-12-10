Şehit Yıldırım, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

10.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:52

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde nöbet kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın (29) cenazesi, memleketi Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gen ilçesindeki Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım, dün sabah nöbet kulesindeki keskingöz termal kamerasının kılıfını takmak için kuleye çıktı. Ayağının kayması sonucu kuleden düşerek ağır yaralanan Yıldırım, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kaynak: DHA