Şehit yakınları ve gaziler için hastanede VİP hizmet
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Şehit yakınları ve gaziler için hastanede VİP hizmet

25.12.2020 15:44 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:49
Şehit yakınları ve gaziler için hastanede VİP hizmet

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, şehit yakınları ve gaziler için "Şehit Aileleri, Gazi ve Harp Malülleri İrtibat ve Destek Birimi" kurdu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, şehit yakınları ve gaziler için "Şehit Aileleri, Gazi ve Harp Malülleri İrtibat ve Destek Birimi" kurdu.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, hastane bünyesinde kurdukları birimle ilgili yaptığı açıklamada, "Hastane olarak Malatya ve çevre illere nitelikli sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Sağlık hizmeti sunduğumuz tüm hastalarımız bizim için değerlidir. Ancak, şehit yakını ve gazilerimizin yeri bizlerde çok daha farklıdır. Onlara vefamız, borcumuz asla bitmez. Devletimiz şehit yakınlarına ve gazilere her alanda çok önemli imkanlar sağlarken, biz de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, kendi imkanları ile hastane içerisinde muayene, tetkik ve tedavi olamayacak şehit yakını ve gazilerimize ayrıcalıklar sunarak vefamızı göstermek istedik, şehit aileleri ve gazilerimiz için ne yapsak azdır" dedi.

Uygulama hakkında bilgi veren Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Müdürü Mehmet Koca ise "Merkez bina poliklinik girişte kurulan irtibat ve destek noktasına başvurulması halinde hasta yönlendirme eşliğinde hastanemizden ayrılıncaya kadar birebir takip edilmektedir" şeklinde konuştu.

Mehmet Koca, kendi imkanları ile hastane içerisinde muayene, tetkik ve tedavi olamayacak Şehit ailesi ve gazilerin hastaneye girişlerinden itibaren işlemlerinde kolaylık sağlandığını, poliklinik hizmeti, görüntüleme ya da laboratuvar işlemleri sırasında talep ettikleri takdirde kendilerine refakatçi de görevlendirildiğini ifade etti. Şehit ailesi ve gaziler hastaneden ayrılıncaya kadar diledikleri tüm desteklerin sağlandığını anlatan Koca, "Bu hizmetimize gelen olumlu tepkiler ne kadar doğru bir iş yaptığımızı da bize göstermiş oldu. Onların ayrıcalıklı hizmetimizden faydalanırken gözlerindeki memnuniyeti görmek bizi gururlandırıyor. Hastanemizden ayrılırken de memnuniyetlerini dile getiren şehit ailesi ve gazilerimiz bu ayrıcalığı fazlasıyla hak ediyorlar" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Şehit yakınları ve gaziler için hastanede VİP hizmet
Şehit yakınları ve gaziler için hastanede VİP hizmet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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