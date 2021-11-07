Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan'a Bitlis'ten tepki

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Bingöl'deki esnaf ziyaretinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren şehit yakını Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı, basın açıklamasıyla protesto etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit yakını Tahir Gümren'in kulağına eğilerek küfretmesiyle ilgili tepkiler sürerken, Bitlis Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği de basın açıklamasıyla Türkkan'ı protesto etti. Bir alışveriş merkezi önünde yapılan açıklamaya dernek üyeleri katıldı.

Uslu, bir şehit ailesine dil uzatmanın nedeninin olmadığını ifade ederek,"Terörü yapana, terörü destekleyene, terör üzerinden siyaset yapana lanet olsun. Şehidin ailesine küfret, sonra da gel ülke yönetimine talip ol. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını bizlere emanet eden yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmaz. Kendisini milli değerlere bağlı bir siyasi parti olarak tanımlayan İYİ Parti'yi, Türkkan'ı disipline sevk ederek ihraç etmeye davet ediyoruz. Mukaddesatı için en kıymetlilerini vatan uğruna feda edenlere nasıl davranılması gerektiğini yine Aziz milletimiz gösterecektir. Bu asil millet şehit kardeşi ağabeyimiz Tahir Gümren'in dün olduğu gibi bugün de yanındadır. Bir kez daha İyi Parti Kocaeli Milletvekili olan Lütfü Türkkan tarafından şehit yakını vatandaşımıza karşı yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz" diye konuştu.