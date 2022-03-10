Bakan Yanık: "Bugün yerleştirmesi yapılacak 419 kardeşimizle beraber istihdam sayısı 47 bin 63 olacak"
AA - Ferhat Barulay - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması Kura için butona basılması Kuranın gerçekleşmesi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakını, gazi ve...
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreni
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması
Kura için butona basılması
Kuranın gerçekleşmesi
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu.
(2)