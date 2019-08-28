Şehit ve gazi çocukları için kırtasiye kardeşliği

28.08.2019 09:36

Bu yıl 20. yılını kutlayan ve yenilerek bünyesine birçok ulusal markayı dahil eden Bilkent Center, birbirinden farklı etkinliklerle ziyaretçilerine eğlenceli zamanlar yaşatıyor. 28 Ağustos –15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek "Kırtasiye Kardeşliği" kampanyasında toplanan kırtasiye malzemeleri, Şehit ve Gazi çocuklarına hediye edilecek. Bilkent Center'da ayrıca "Okula Dönüş" etkinliği kapsamında ise çocuklar minik kuşlar için yuva yaparak soğuk kış günleri öncesi hayvanlara sıcak birer yuva hazırlayacak.

KIRTASİYE İHTİYAÇLARI BİLKENT CENTER'DAN

Bilkent Center, okulların açılmasına kısa bir süre kala "Kırtasiye Kardeşliği" teması ile düzenlenen sosyal sorumluluk kampanyası ile bağışlanan okul araç ve gereçlerini Şehit ve Gazi ailelerinin çocuklarına hediye edecek.

150 ADET YUVA KUŞLARLA BULUŞACAK

Yıl içerisinde sokak hayvanlarının barınması ve beslenmesi gibi birçok konuda farkındalık yaratan etkinliklere imza atan Bilkent Center, yine renkli bir organizasyonla bu sefer çocukları ve hayvanları bir araya getiriyor. Çocuklar, 31 Ağustos – 1 Eylül ile 7 – 8 Eylül tarihlerinde ücretsiz düzenlenecek etkinlik ile 150 adet kuş yuvası yaparak, soğuk kış günlerinde kuşlara sıcak bir yuva hazırlayacak. Hem öğrenip hem de yaratıcılığını ve el becerilerini geliştirerek kuş yuvaları hazırlayacak çocuklar, 14 Eylül Cumartesi günü yuvaları Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda ağaçlara asarak doğa ile kucaklaşmanın keyfini yaşayacak.

Kaynak: Bültenler