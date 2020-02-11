Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, son yolculuğuna uğurlandı

11.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:45

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan 5 askerden Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak (24) memleketi Kayseri 'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

İdlib'de rejim güçleri tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak için Kayseri Kalemkırdı Camisinde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Güler, babası Bayram, İdlib'de uzman çavuş olarak görev yapan ağabeyi Doğan, kardeşi Alperen, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

'GÜLE GÜLE GİT KUZUM'Canaze namazı öncesi baba Bayram Albayrak, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Anne Güler Albayrak ise gözyaşına hakim olamayarak, "Annen sana kurban olsun, kuzum. Oğlum silah arkadaşlarına selam olsun. Vatan sevdalısı oğlum. Güle güle git kuzum. Bir şey yapamıyorum kuzum. Peygamber efendim komşun olsun kuzum. İbrahim çeyizin dizili kaldı. Ben 'İbrahim gel' dediğimde 'Ben korumazsam vatanı kim koruyacak?' demiştin kuzum" ifadelerini kullandı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehit Albayrak'ın cenazesi Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.8 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞŞehit Albayrak'ın 8 ay önce nişanlandığı Sevda Şahin ile yazın evlilik planı yaptığı belirtildi. Anne Güler Albayrak'ın, ağabeyi Hayrullah Güvenç'in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği gün oğlunun şehit olduğu haberini aldığı da öğrenildi.

Kaynak: DHA

- Kayseri