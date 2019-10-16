Şehit Uzman Onbaşı Çelik son yolcuğuna uğurlandı (3)

16.10.2019 15:21

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in cenazesi memleketi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Çelik'in cenazesi, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Helallik alınmasının ardından ilçe meydanına götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından katafalka konuldu.

Metanetini koruyan ve zaman zaman oğlunun tabutuna bakarak duygulanan baba Ebubekir Çelik, "Terör örgütünü lanetliyorum." dedi.

Törende Kürtçe ağıtlar yakan şehidin annesi Hanım Çelik de "Vatan sağ olsun, kurban olduğum." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin tabutuna asker selamı veren kız kardeşi Sema ise "Onlar (terör örgütü) da görecek. Siz bizi şehit ettikçe biz sizin üzerinize daha çok geleceğiz. Vatan sağ olsun. Ağabey, kurban olurum sana, sen orada yatacak adam mıydın? Yeri şu an cennetlik biliyorum. Şehitler ölmeyecekler, onların ruhları yaşıyor. Ağabey kurban olurum ben sana, sen bana neden öyle bakıyorsun." ifadelerini kullandı.

Şehidin vatani görevini yapan amcasının oğlu Yılmaz Çelik de kuzeninin tabutuna gözyaşları içerisinde asker selamı verdi.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin tabutu bir süre omuzlarda taşındı. Cenazeye katılanlar da tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganları attı.

Şehidin naaşı, daha sonra ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

Törene, şehidin Tokat'ta uzman çavuş olarak görev yapan kardeşi Emrah, aile yakınları, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat ve Yakup Taş ile CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erken ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan şehidin yaklaşık 20 gün önce sözlendiği öğrenildi.

Kaynak: AA