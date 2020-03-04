04.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:14

Şehit Uzman Çavuş Tuncer'in cenazesi, Trabzon'da (2)

10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer (27), için ikindi vakti Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Emniyet Müdürü Metin Alper ile şehidin babası Oktay Tuncer, silah arkadaşları ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Şehit Kadir Tuncer'in cenazesi Değirmendere Mahallesindeki Sülüklü Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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