Şehit Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı

29.09.2020 12:51 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:55
Şehit Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı

IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde, teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli (23), memleketi Mardin'in Derik ilçesi kırsal Bozbayır Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde, teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli (23), memleketi Mardin'in Derik ilçesi kırsal Bozbayır Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Pençe- Kaplan Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mühimmatın infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin cenazesi memleketi Mardin'in Derik ilçesi kırsal Bozbayır Mahallesi'ne getirildi. Bekar olan şehidin bayrağa sarılı tabutu, babaevine götürüldü. Şehidin naaşı getirilirken baba Ahmet Temelli ile anne Adile Temelli, Kürtçe ağıtlar yaktı. Helallik alınması ile duaların ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzunda köy meydanına getirilerek musalla taşına koyuldu. Cenaze törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Derik Kaymakamı Hicabi Aytemür ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı törende şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Uzman Çavuş Serdar Temelli, aile mezarlığında toprağa verildi.


- Derikmardin
Şehit Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Temelli, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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