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Şehit Uzman Çavuş, son yolculuğuna uğurlandı - AKTÜEL

Şehit Uzman Çavuş, son yolculuğuna uğurlandıADAPAZARI'nda, havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar (32), memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

10.07.2020 18:00 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:10

Şehit Uzman Çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

ADAPAZARI'nda, havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar (32), memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasından imha edilmek üzere getirildiği taş ocağında patlayıcıların kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın cenazesi, memleketi Manisa'ya getirildi. Adapazarı İl Jandarma Komutanlığı'ndaki tören sonrası havayoluyla Akhisar'da bulunan askeri havaalanına getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, buradan karayoluyla Alaşehir'in kırsal Uluderbent Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Baba Mehmet Yazar, anne Fatma Yazar ile kardeşi Cihan Yazar, gözyaşlarını tutamadı. Helallik alındı ve dua edildi. Ardından şehit Yazar'ın cenazesi, evlerinin yakınındaki futbol sahasına götürüldü. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yazar'ın tabutu, daha sonra askerlerin omzundan musalla taşına indirildi.

Cenaze törenine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçkun, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu ile çok sayıda asker ve polis ile birlikte yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından şehit Mesut Yazar'ın cenazesi, tören kıtasınca omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Yazar'ın cenazesi, Uluderbent Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralı uygulanan törende, şehidin yakınları taziyeleri kabul etti. Şehit Yazar'ın kardeşi Cihan Yazar'ın da astsubay olarak görev yaptığı bildirildi.

Şehit Uzman Çavuş, son yolculuğuna uğurlandı - AKTÜEL

Kaynak: DHA

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