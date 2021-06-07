Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2)

Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker için tören düzenlendi.

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker için tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende Şeker'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Şeker'in cenazesi, buradan memleketi Samsun'a uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Aybay Özkan Şenol, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile asker ve polisler katıldı.

Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2)
Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2)
Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2)
Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2)
Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2)
Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2)
Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2)
Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2)
Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2)
Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2)
Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2)
Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2)
Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2)
Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2)
Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2)
Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2)
Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2)
Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2)
Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2)
Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

Yaşı küçük, hayalleri büyük! Geçen ay reşit olan genç, mahallesine muhtar oldu
Yaşı küçük, hayalleri büyük! Geçen ay reşit olan genç, mahallesine muhtar oldu
Pençe Yıldırım Harekâtı'nda bir kahraman askerimiz mayına basarak şehit oldu
Pençe Yıldırım Harekâtı'nda bir kahraman askerimiz mayına basarak şehit oldu
Son dakika: Bakan Akar: '23 Nisan'dan bugüne kadar Suriye ve Irak'ın kuzeyinde toplam 352 terörist etkisiz hale getirildi.'
Son dakika: Bakan Akar: "23 Nisan'dan bugüne kadar Suriye ve Irak'ın kuzeyinde toplam 352 terörist etkisiz hale getirildi."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Veysel Eroğlu Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Fahriye Evcen Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Yiğit Şardan Roland Garros Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 20:06:34. #1.13#

title