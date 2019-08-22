Şehit Uzman Çavuş Mehmet Uçar, Hatay'da toprağa verildi

22.08.2019 15:19

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar (28), memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne, oğlunun cenaze namazında saf tuttu.

Şehit Mehmet Uçar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Hatay Devlet Hastanesi'nden alınarak konvoy eşliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlığı'na getirildi. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri Lütfi Kaşıkçı ve Mehmet Güzelmansur, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve STK temsilcileri ile binlerce kişinin katıldığı törende anne Fatma Uçar'ın, "Oğlum sana söz verdim, ağlamıyorum. Sen dağların aslanıydın, çakalları avlamaya gittin, onlara nasıl yenildin" sözleri yürekleri dağladı.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazı öncesi, vatandaşlardan şehit için helallik istedi. Acılı annenin de saf tuttuğu cenaze namazının ardından şehidin tabutu tekbir sesleri arasında omuzlara alındı. Bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konularak Antakya Şehitliği'ne götürüldü. Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA