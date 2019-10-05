Şehit Uzman Çavuş Demirel için mevlit okutuldu - TOKAT

05.10.2019 15:20

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde 5 Ekim 2015'te teröristler tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Ufku Demirel için memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde mevlit okutuldu.

Şehidin ailesi tarafından öğle namazı sonrası Ray Mahallesi'ndeki babaevinde okutulan mevlitte, İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ tarafından şehit Demirel ve tüm şehitler için dualar etti.

Mevlit sonrası katılımcılara yemek ikram edildi.

Mevlite, Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Ay, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Aksoy Ağtürk, Turhal Şehit Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Kılıç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA