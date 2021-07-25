Şehit Sözleşmeli Er Emrah Arslan memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Sözleşmeli Er Emrah Arslan memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Sözleşmeli Er Emrah Arslan memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin naaşı, Çorakdere Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Osmandere Camisi'ne götürüldü.

Buradaki cenazede şehidin annesi Sebahat ve babası Mürsel Arslan, kardeşleri ile şehidin bir ay sonra evlenmeyi planladığı nişanlısı Esra Akçay gözyaşı döktü.

İkindi vakti cenaze namazını İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı şehit Arslan, bir süre askerlerin omzunda taşındı.

Daha sonra cenaze aracına konulan şehidin naaşı, aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Cenazeye şehit Arslan'ın yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile milletvekilleri ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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