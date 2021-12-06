Hayatını kaybeden Şehit Şerafettin ŞENGÖREN' in annesi merhume İfade ŞENGÖREN, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Şerafettin ŞENGÖREN' in annesi merhume İfade ŞENGÖREN için Ayvacık ilçesi Paşaköy Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına; Vali İlhami AKTAŞ, Ayvacık Kaymakamı İlker EKER, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin SARUHAN, İl Emniyet Müdürü Faruk KARADUMAN, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet MERMER, Paşaköy Muhtarı İbrahim UYSAL, merhume İfade ŞENGÖREN' in ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Şerafettin ŞENGÖREN'in annesi merhume İfade ŞENGÖREN'in cenazesi Paşaköy mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet