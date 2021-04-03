Şehit Savcı Hakan Kılıç'ın adı, Ağrı'da meslektaşlarının girişimiyle kurulan kütüphanede de yaşatılacak
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Şehit Savcı Hakan Kılıç'ın adı, Ağrı'da meslektaşlarının girişimiyle kurulan kütüphanede de yaşatılacak

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Şehit Savcı Hakan Kılıç'ın adı, Ağrı'da meslektaşlarının girişimiyle kurulan kütüphanede de yaşatılacak

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 9 yıl önce terör örgütünün silahlı saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'ın isminin verildiği okulda, hakim ve savcıların girişimiyle kütüphane kuruldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 9 yıl önce terör örgütünün silahlı saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'ın isminin verildiği okulda, hakim ve savcıların girişimiyle kütüphane kuruldu.

Adalet Bakanlığının desteğiyle, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmayla kurulan kütüphaneye de Savcı Kılıç'ın adı verildi.

Kütüphaneyi ziyaret eden Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz ve Cumhuriyet Savcısı Onur Reha Yıldırım, burada kitap okuyan öğrencilerle sohbet etti.

Başsavcı Yalçınöz, AA muhabirine, Kılıç'ın 2012'de ilçede görev yaparken menfur terör saldırısı sonucu şehit edildiğini söyledi.

Şehit Savcı Kılıç'ın adının, Adalet Bakanlığının katkılarıyla geçmişte yapılan okulun ardından kütüphanede de yaşatılacağını ifade eden Yalçınöz, şunları kaydetti:

"Kütüphanede her düzeydeki öğrenci için çok miktarda olmasa da kitap bulunuyor. Kütüphaneye kitap desteğimiz devam ediyor. Kütüphane yapılmasını çok önemsiyorum. Dijitalleşen dünyada okumanın her geçen gün azaldığı bir dönemde, kitabın kıymetinin azalmayacağı bir gerçek. Öğrencilerimiz de inşallah kitaplardan faydalanırlar ve gelecekleri için iyi bir vizyon ve bakış açısı oluştururlar."

Yalçınöz, şehit Savcı Kılıç'ın adının hem okul hem de kütüphanede yaşatılmasının gurur verici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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