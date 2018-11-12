Şehit Samet Kaymakçı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Samet Kaymakçı Son Yolculuğuna Uğurlandı

- Cenaze töreni Şehidin yakınları Cenaze namazı Şehidin uğurlanması GAZİANTEP - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Samet Kaymakçı Son Yolculuğuna Uğurlandı

- Cenaze töreni
Şehidin yakınları
Cenaze namazı
Şehidin uğurlanması GAZİANTEP - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı son yolculuğuna uğurlandı.

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