Şehit Samet Kaymakçı Son Yolculuğuna Uğurlandı

- Cenaze töreni Şehidin yakınları Cenaze namazı Şehidin uğurlanması GAZİANTEP - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı son yolculuğuna uğurlandı.
12 Kasım 2018 Pazartesi 14:58
- Cenaze töreni Şehidin yakınları Cenaze namazı Şehidin uğurlanması GAZİANTEP - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı son yolculuğuna uğurlandı.