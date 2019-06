Şehit polisin çocuklarına özel sünnet konvoyu

Şehit çocukları için sünnet töreni düzenlendi

Polisler, Şehit çocuklarını sünnet törenlerinde yalnız bırakmadı

Şehit Ahmet Benli'nin çocuklarının sünnet töreninde Şehidin meslektaşları ve görev arkadaşları, çocukları yalnız bırakmadı

HATAY - Mardin'in Derik ilçesinde polis lojmanlarına teröristlerce uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu şehit düşen polis memuru Ahmet Benli'nin çocukları için Hatay'da sünnet töreni gerçekleştirildi.

2016 yılında Mardin'in Derik ilçesinde polis lojmanlarına teröristlerce uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu şehit düşen polis memuru Ahmet Benli'nin 10 yaşındaki oğlu Cemal Efe ve 8 yaşındaki oğlu Murat Ege'nin oğlu sünneti Antakya ilçesinde düzenlendi. Şehit çocukları tören öncesi Şehidin meslektaşları ve görev arkadaşlarıyla beraber konvoy eşliğinde Şehitliğe gitti. Çocuklar burada babalarının mezarına çiçek koyarak, dua ettiler. Şehidin bir meslektaşı Şehit Benli'nin mezarı başında kuran tilaveti gerçekleştirdi.

"Ben inanıyorum eşim hep bizimle"

Şehitlik ziyaretinin ardından sünnet çocukları tekrar konvoy eşliğinde tören salonuna getirildi. Çocukları yine burada mehter takımı ve babalarının meslektaşları karşıladı. Tören alanında açıklamada bulunan Anne Turna Benli, çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Mutlu günlerde yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Şehit eşi Benli, "Bir tarafımız eksik ama ben inanıyorum o da bizimle çünkü her şey o kadar güzel ki... Bir el var görünmeyen, her zaman bizimleydi. Bugün üzüntü çok var ama gurur da var çok şükür, en çok istediği şey çocuklarının sünnet düğününü yapmaktı. Burada işte eşimizle, dostlarımızla yapmak nasip oldu, o da bizimle beraber inşallah bugün çocuklarımız için hepimiz beraberiz. Şehir dışından gelen arkadaşları oldu, özellikle Güneydoğu'da beraber çalıştığı arkadaşları geldi ve çocuklar onları görünce babaları gelmiş gibi sevinip koşup boyunlarına sarıldılar, iyi ki varlar" dedi.

"Babam gibi bende polis olmak istiyorum"

Şehit Benli'nin 10 yaşındaki Cemal Efe ise sünnet düğünü olduğu ve zeybek oynayacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. 8 yaşındaki Murat Ege ise "Benim babam polisti, iki tane amcam da polis, onun için ben de polis olmak istiyorum" dedi.

Şehit çocuklarından zeybek

Şehit çocukları Cemal Efe ve Murat Ege daha sonra tören salonuna girerek 'zeybek' oynadılar. Çocukların tören sonunda ceplerine sakladıkları Türk Bayrağı'nı çıkartarak annelerine uzatmaları büyük alkış aldı.

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Hatay İl Emniyet Şube Müdürleri, Mardin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cihan Karabıçak, Şehit Ahmet Benli'nin meslektaşları ve çok sayıda vatandaş sünnet törenine katılım gösterdi.

