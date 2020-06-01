Şehit polis memurunun Orhangazi'deki annesinin evinin önüne sevenleri ve yakınları toplandı
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Şehit polis memurunun Orhangazi'deki annesinin evinin önüne sevenleri ve yakınları toplandı

Şehit polis memurunun Orhangazi'deki annesinin evinin önüne sevenleri ve yakınları toplandı Bursa Yıldırım'da bir mahallede iki grup arasında çıkan çatışmada şehit düşen 13 yıllık polis memuru Erman Özcan'ın annesi Hatice Özcan'ın yaşadığı Orhangazi'deki evinin önüne sevenleri ve...

01.06.2020 01:31 | Son Güncelleme: 01.06.2020 01:35

Şehit polis memurunun Orhangazi'deki annesinin evinin önüne sevenleri ve yakınları toplandı

BURSA - Bursa Yıldırım'da bir mahallede iki grup arasında çıkan çatışmada şehit düşen 13 yıllık polis memuru Erman Özcan'ın annesi Hatice Özcan'ın yaşadığı Orhangazi'deki evinin önüne sevenleri ve yakınları toplanmaya başladı. Anne Hatice Özcan'ın astsubay olan diğer oğlu Erhan Özcan'ın yanında Konya'da olduğu belirlendi.

Yıldırım ilçesindeki bir mahalle kavgasına müdahale etmek isterken silahla vurularak şehit olan Erman Özcan'ın annesinin Orhangazi'deki evinin önünde yakınları ve sevenleri toplanmaya başladı. 2007 yılında polisliğe başlayan ve ilk görev yeri Ağrı Doğubeyazıt olan Erman Özcan'ın daha sonra Bursa'da görevine devam ettiği ve evinin Bursa'da olduğu belirlendi.

Annesi acı haberi Konya'da aldı

Şehit Polis memuru Erman Özcan'ın annesi Hatice Özcan'ın ise bir süredir astsubay olan diğer oğlu Erhan Özcan'ın yanında Konya'da olduğu belirlendi. Erman Özcan'ın evinin önünde ise yoğun bir kalabalık oluşmaya başladı.

Cenaze yerine Annesi karar verecek

Şehit Polis Memuru Erman Özcan'ın nerede defnedileceğine ise Annesi Hatice Özcan ile yapılacak görüşme sonrasında belli olacağı belirlendi. Erman Özcan'ın babası Ormo'dan emekli Hamza Özcan'ın 3 yıl önce vefat ettiği belirlendi. Şehidin eşi Emine Özcan'a ise acı haberin verildiği belirlendi. Erman Özcan 1 çocuk babasıydı.

Şehit polis memurunun Orhangazi'deki annesinin evinin önüne sevenleri ve yakınları toplandı

Kaynak: İHA

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