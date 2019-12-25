Şehit polis Elber'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi

25.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:53

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde arazi görevi sonrası uzun namlulu silahını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu şehit olan özel harekat polisi Coşkun Elber, memleketi Ankara'nın Elmadağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Elmadağ'daki babaevi önünde helallik alınmasının ardından Sungur Camisi'ne getirildi. Cenaze namazının ardından şehit Elber'in naaşı, silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına taşındı. Elber'in cenazesi daha sonra dualarla ve tekbirlerle Elmadağ Merkez Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Levent Gök, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekilleri Orhan Yegin ile Zeynep Yıldız, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut, Elmadağ Kaymakamı Turgay Ünsal, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, çok sayıda polis ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde fenalaşan şehidin annesi Cemile Elber'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Şehidin kız kardeşinin ağabeyinin parkasını giyerek yer aldığı cenaze töreninde, baba Adem Elber, şehidin eşi Kübra Elber ve kardeşlerinin ayakta güçlükle durabildiği görüldü.

Kaynak: AA