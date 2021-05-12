Şehit Pilot Ayfer Gök'ün annesi: 20 yıl oldu, aklımdan hiç çıkmıyor
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Şehit Pilot Ayfer Gök'ün annesi: 20 yıl oldu, aklımdan hiç çıkmıyor

Şehit Pilot Ayfer Gök'ün annesi: 20 yıl oldu, aklımdan hiç çıkmıyor
Demirören Haber Ajansı / Halim AKCA - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin ilk şehit kadın savaş pilotu Ayfer Gök'ün annesi Ümmügülsüm Gök, bayram arifesinde kızının kabrini ziyaret etti.

TÜRKİYE'nin ilk şehit kadın savaş pilotu Ayfer Gök'ün annesi Ümmügülsüm Gök, bayram arifesinde kızının kabrini ziyaret etti. Anne Gök, "Bu yıl Ayfer'imin şehit oluşunun 20'nci yılını doldurduk. Ayfer'im, 20 yılın her gününde, her saatinde ve dakikasında aklımdan hiç çıkmıyor ama bayramlar sanki daha farklı bir ağır basıyor" dedi.

Konya Ana Jet Üssü'nde görev yaparken, 2001 yılında Ermenek ilçesi Daran köyü yakınlarında kullandığı F-5 uçağının düşmesi sonucu şehit olan Türkiye'nin ilk şehit kadın savaş pilotu Ayfer Gök'ün annesi Ümmügülsüm Gök, Ramazan Bayramı arifesinde Bucak ilçesinin Hacısarılar Mezarlığında bulunan şehitliğe giderek kızının kabrini ziyaret etti.

'BAYRAMLAR SANKİ DAHA AĞIR BASIYOR'

Dua ederken zaman zaman gözleri yaşaran Ümmügülsüm Gök, "Bu yıl Ayfer'imin şehit oluşunun 20'nci yılını doldurduk. Ayfer'im, 20 yılın her gününde, her saatinde ve dakikasında aklımdan hiç çıkmıyor ama bayramlar sanki daha farklı bir ağır basıyor. Çevremde konu komşunun çocuklarının anne ve baba evlerini ziyaretlerinde sanki Ayfer her an gelecek gibi oluyor. İşte o zaman özlem bir başka oluyor" dedi.


Şehit Pilot Ayfer Gök'ün annesi: 20 yıl oldu, aklımdan hiç çıkmıyor
Şehit Pilot Ayfer Gök'ün annesi: 20 yıl oldu, aklımdan hiç çıkmıyor
Şehit Pilot Ayfer Gök'ün annesi: 20 yıl oldu, aklımdan hiç çıkmıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halim AKCA

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