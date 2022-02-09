Şehit Özbey için Mevlid-i Şerif okutuldu - Haberler
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Şehit Özbey için Mevlid-i Şerif okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehit Özbey için Mevlid-i Şerif okutuldu

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Kuzey Irak Gara'da terör örgütü tarafından alıkonduktan sonra şehit edilen Jandarma Personel Astsubay Başçavuş Semih Özbey'in şehadetinin yıl dönümü nedeniyle ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Kuzey Irak Gara'da terör örgütü tarafından alıkonduktan sonra şehit edilen Jandarma Personel Astsubay Başçavuş Semih Özbey'in şehadetinin yıl dönümü nedeniyle ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde şehidin ailesinin oturduğu apartmanın bodrum katında düzenlenen mevlit programına, Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Mevlid-i Şerif programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile şehit Özbey ve vatan toprağına emanet edilmiş tüm şehitlere edilen duaların ardından sona erdi. - MALATYA

Şehit Özbey için Mevlid-i Şerif okutuldu

Şehit Özbey için Mevlid-i Şerif okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Pençe Operasyonları, Jandarma, Şehit, Gara, Yerel, Haberler

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