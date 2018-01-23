Şehit Özalkan'ın Cenazesi Toprağa Verildi (2)

Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın cenazesi, Ayaş ilçesi Bayat Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda, Kilis'in Gülbaba köyünün doğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ndeki törenin ardından askeri araçla memleketi Ayaş'a getirildi.

Annesi Hatice Özalkan ve eşi Şeyma Özalkan, kortej eşliğinde Bayat Mahallesi'ne getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna dokunarak dualar etti. Cenazeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da katıldı.

Bayat Mahallesi Camisi'nde yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınan şehidin cenazesi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları eşliğinde köy mezarlığına taşındı. Şehit Özalkan'ın cenazesi Kuran-ı Kerim okunarak defnedildi. Şehidin kabrine mavi bere bırakıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, şehidin eşi Şeyma Özalkan'a Türk bayrağı teslim ederken, aileye taziyelerini iletti.

Ağabeyi Necip Özalkan, şehidin hayatı boyunca tim komutanı olmak istediğini belirterek, "Kardeşim zaten hep asker olmak istedi, tim komutanı olmak istedi. Operasyon öncesinde beni aradı. 'Ağabey operasyona gidiyorum, evin bilgisi yok, senin bilgin olsun.' dedi. Vatan millet sağ olsun. Bir vasiyeti var. Suriye'de kendi adının verildiği okul yapılmasını istemiş. Cumhurbaşkanımız yapılacağını söyledi." sözlerine yer verdi.