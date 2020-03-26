Şehit Onur Karakaya son yolculuğuna uğurlandı
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Turgutlu, Karakaya, Manisa

Şehit Onur Karakaya son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Onur Karakaya son yolculuğuna uğurlandı Korona tedbirleri altında ilk şehit cenazesi Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-3 harekatı sırasında şehit düşen Uzman Onbaşı Onur Karakaya, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

26.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:13
Şehit Onur Karakaya son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Onur Karakaya son yolculuğuna uğurlandı

Korona tedbirleri altında ilk şehit cenazesi

MANİSA - Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-3 harekatı sırasında şehit düşen Uzman Onbaşı Onur Karakaya, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Onur Karakaya'nın cenazesi korona virüs tedbirleri altında defnedilen ilk şehit cenazesi oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-3 harekat bölgesindeki operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın cenazesi Turgutlu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi Turgutlu'da ilk önce Selvilitepe Mahallesinde ki baba ocağına getirildi ve helallik alındı. Şehidin annesi Ümmü Karakaya cenaze aracına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehit helallik alındıktan sonra Turgutlu Şehitliğinde kılınan cenaze namazı sonrası dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin babası İbrahim Karakaya, annesi Ümmü Karakaya ve asker kardeşi Uğur Karakaya ayakta durmakta zorlanırken şehidin nişanlısı Havva ve annesi Ümmü Karakaya, Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılarak uzun süre göz yaşları döktü.

Öte yandan Tören öncesi Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Şehitliği'ni dezenfekte etti. Törene katılanlara maske dağıtılıp, ellerine dezenfektan döküldü. Normal şartlarda namazlarda safların sık tutulduğu, ancak koronavirüs nedeniyle bu namazda safların seyrek tutulması gerektiği hatırlatıldı. Cenaze namazı korona virüs tedbirleri altında kılınırken sosyal mesafe konusunda cemaat sürekli olarak uyarıldı.

Cenaze sırasında şehidin anne ve babasının güçlükle ayakta durduğu dikkat çekerken, namazın ardından şehidin cenazesi askerler tarafından omuzlara alındı. Görevliler tarafından oluşturulan koridorla cenaze, askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi. Şehit Onur Karakaya, Turgutlu Mezarlığı'ndaki şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Özkan, CHP Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, siyasiler, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Onur Karakaya son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

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Şehit Onur Karakaya son yolculuğuna uğurlandı

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