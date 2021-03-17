Şehit Onur Karakaya Parkı 18 Mart'ta açılıyor
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Şehit Onur Karakaya Parkı 18 Mart'ta açılıyor

17.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:33
Şehit Onur Karakaya Parkı 18 Mart'ta açılıyor

Turgutlu Belediyesinin Avşar Mahallesinde yapımını tamamladığı ve Turgutlulu şehit Onur Karakaya'nın ismini verdiği park, 18 Mart Perşembe Günü saat 16.00'da düzenlenen törenle açılacak.

Turgutlu Belediyesinin Avşar Mahallesinde yapımını tamamladığı ve Turgutlulu şehit Onur Karakaya'nın ismini verdiği park, 18 Mart Perşembe Günü saat 16.00'da düzenlenen törenle açılacak.

Geçtiğimiz yıl Pençe-3 Harekatında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın ismi Avşar Mahallesinde ölümsüzleştirildi. Turgutlu Belediyesi Meclisinin ocak ayı toplantısında oy birliği ile alınan karara göre, Turgutlu Belediyesi tarafından Avşar Mahallesine kazandırılan parka kahraman şehit Onur Karakaya'nın adı verildi. Şehit Onur Karakaya Parkı'nın açılışı Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde (18 Mart Perşembe) saat 16.00'da Mevlid-i Şerif'in okunması ve lokma hayrının yapılmasının ardından düzenlenen törenle gerçekleşecek. Açılış törenine şehit Onur Karakaya'nın babası İbrahim Karakaya da katılacak.

"Kahraman şehidimiz, hemşehrimiz Onur Karakaya'nın adını Turgutlu'muzda yaşatıyoruz" diyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, yurttaşlarımızın can güvenliğini korumak adına hayatını feda eden kahraman şehidimiz, hemşehrimiz, evladımız Onur Karakaya'nın ismini Turgutlu'muzda yaşatıyoruz. Şehit Onur Karakaya Parkı'nın açılışını Türk Milleti için özel bir tarih olan 18 Mart'ta gerçekleştirecek olmaktan dolayı ayrıca mutluyuz. Hemşehrilerimizi 18 Mart Perşembe günü Avşar Mahallemize, Şehit Onur Karakaya Parkı'mızın açılışına davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Şehit Onur Karakaya Parkı 18 Mart'ta açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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