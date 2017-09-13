Şehit Onbaşı Fatih Duru İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde şehit düşen Onbaşı Fatih Duru için Mevlid-i Şerif okutuldu.



Mevlid-i Şerif Programı öncesinde Vali Orhan Tavlı, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Emniyet Müdürü Celal Sel'le beraber Şehit Onbaşı Fatih Duru'nun ailesini ziyaret etti.



Şehit Onbaşı Fatih Duru'nun annesi Azime Duru, Abisi Eyüp Duru ve yakınlarıyla bir süre görüşen Vali Orhan Tavlı ve beraberindekiler daha sonra köy camiinde okutulan Mevlid-i Şerife katıldı. - ÇANAKKALE