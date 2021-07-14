Üzerinden 2 tank geçti! 15 Temmuz kahramanlarından Sabri Ünal o geceyi anlattı
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Üzerinden 2 tank geçti! 15 Temmuz kahramanlarından Sabri Ünal o geceyi anlattı

Üzerinden 2 tank geçti! 15 Temmuz kahramanlarından Sabri Ünal o geceyi anlattı
Haberler.com - Haberler | Güncel

15 Temmuz Gazisi Sabri Ünal, Haberler.com'da Esra Öztürk'ün konuğu oldu. Elinde birkaç taşla tanklara tek başına kafa tutan Ünal, unutulmaz geceyi ve yaşadıklarını anlattı.

Hain darbe girişiminin yaşandığı ve 252 şehidin verildiği 15 Temmuz'un üzerinden 6 yıl geçti. O gecede yaşananların yaraları hala sarılmaya çalışırken, vatanı uğruna tankların altına yatan 15 Temmuz Gazisi Sabri Ünal Haberler.com'a konuk oldu.

TEK AMACI VATANI KORUMAKTI

Esra Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Ünal, o geceyi anlattı. Elinde yerden aldığı 3-5 taşla tanklara karşı ayakta durmaya çalışan Ünal, tek amacının vatanını korumak olduğunu ifade etti. Ünal, tankların altında kaldığı korku dolu anları şöyle anlattı:

"Vatanım için dışarı çıktım. Altunizade'ye geldiğimde elimde hiçbir şey yoktu. Bir biber gazı vardı elimde. Elime 3-5 taş almaya çalıştım. 100 metre kadar gitmiştim, 'ateş açıyorlar yere yat' dendi. O anda tankları gördüm. Tankların altına yattım, tank geldi üzerimden geçti."

"TARİH DERSLERİNDE ANLATILMALI"

Özellikle gençlerin 15 Temmuz'u daha iyi bilmesi gerektiğini söyleyen Ünal, "Bu tarih, derslerde daha çok anlatılmalı. Özellikle 15 Temmuz'un tatile gelmesi sıkıntı yaratıyor. O nedenle bu tarihte program düzenlenmeli. Film, dizi ve animeler ortaya konmalı. Her şehidin yaşadığı çok kıymetli, bunlar anlatılmalı" sözlerine yer verdi.

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