Şehit Oktay Altuntaş şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı
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Şehit Oktay Altuntaş şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı

Şehit Oktay Altuntaş şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Vali Cüneyt Epcim, 1994 yılında bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Piyade Komando Onbaşı Oktay Altuntaş'ın şehadet yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.

Vali Cüneyt Epcim, 1994 yılında bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Piyade Komando Onbaşı Oktay Altuntaş'ın şehadet yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.

Şehidin Aydıntepe İlçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kale Camii haziresindeki kabri başında gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ile başladı. Daha sonra Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal tarafından şehidin öz geçmişi okundu. Köksal, şehidin bölücü terör örgütü mensuplarınca 1994 yılında Şırnak'ta on bir silah arkadaşı ile pusuya düşürüldüğünü ve aynı yıl Bayburt'a defnedildiğini aktardı. Şehit Oktay Altuntaş için daha sonra kabri başında Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Vali Epcim, törenin ardından şehidin aile yakınlarına sabır dileyerek taziyelerini bildirdi. Burada yaptığı konuşmada okunan aşrı şeriften örnekler aktaran Vali Epcim, "Biz şehit ailemize Allah'ın emrinden ilham alarak sabır diliyoruz. 90'lı yıllardan itibaren artan bir terör saldırısı dönemi Tam da 94 yılında Gabar Dağları'nda çok çetin çatışma dönemleri yaşandı. Biz de o bölgede görev yaptık. Türkiye'nin hatta dünyanın en sert coğrafyası diyebileceğimiz noktalar. Bu noktalarda terörle çok çetin bir mücadele yapıldı. Bu kardeşlerimiz er olarak, kahramanca muhabbet ve vatan sevgisi ile oralarda çok büyük işler yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Gerçekten çok büyük mücadeleler verildi. Çok fazla şehit cenazesine katılmış kardeşlerinizden birisiyim. Her şehit cenazesinde yüreğimiz daha fazla yandı. Her şehit anmasında yüreğimiz o duygularla tekrar haşır neşir oluyor. O duyguları hatırlıyoruz. Biz, Oktay kardeşimizin şehadetinin mübarek olmasını, makamının ali olmasını temenni ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Allah şehadetini kabul etsin. Aile yakınlarına sabır diliyoruz." diye konuştu.

Anma töreni sonrasında Vali Epcim, şehidin aile yakınlarını ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Ziyarette Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı İsmail Yıldız, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Babacan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü ile diğer ilgililer yer aldı. - BAYBURT

Şehit Oktay Altuntaş şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı
Şehit Oktay Altuntaş şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı
Şehit Oktay Altuntaş şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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