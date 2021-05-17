ŞEHİT OĞULLARININ ŞEHADETİNİN İKİNCİ YILINDA KABRİ BAŞINDA ANDILAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞEHİT OĞULLARININ ŞEHADETİNİN İKİNCİ YILINDA KABRİ BAŞINDA ANDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYBURT'ta suya kapılarak şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez, şehadetinin ikinci yıl dönümünde ailesi tarafından kabri başında anıldı.

BAYBURT'ta suya kapılarak şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez, şehadetinin ikinci yıl dönümünde ailesi tarafından kabri başında anıldı.

İdilli Mahallesi'nde oturan Fatma ve Şemsettin Gidergelmez çifti, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda,10 Mayıs'taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaların katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nde görevli Astsubay Mustafa Gidergelmez,17 Mayıs 2019 tarihinde akıntıya kapılarak şehit oldu. Gidergelmez çifti, şehit oğulları Mustafa Gidergelmez'in şehadetinin ikinci yılında şehitlikteki kabrini ziyaret etti. Şemsettin Gidergelmez, oğlunun kabrinin başında Kur'an-ı kerim okuyarak dua etti. Fatma Gidergelmez de oğlunun mezarı başında gözyaşı dökerek, Oğlumuzun şehadetinin ikinci yıl dönümünde oğlumuzun kabri başında anmak istedik. Oğlumuzun ateşi ilk günkü gibi yüreğimizi yakıyor dedi.

ŞEHİT OĞULLARININ ŞEHADETİNİN İKİNCİ YILINDA KABRİ BAŞINDA ANDILAR
ŞEHİT OĞULLARININ ŞEHADETİNİN İKİNCİ YILINDA KABRİ BAŞINDA ANDILAR
ŞEHİT OĞULLARININ ŞEHADETİNİN İKİNCİ YILINDA KABRİ BAŞINDA ANDILAR
ŞEHİT OĞULLARININ ŞEHADETİNİN İKİNCİ YILINDA KABRİ BAŞINDA ANDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika! Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü
Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.45 itibarıyla 25 milyon 733 bin 803'e...
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.45 itibarıyla 25 milyon 733 bin 803'e...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Jennifer Lopez Barış Murat Yağcı
Spor Gökhan Töre Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ŞEHİT OĞULLARININ ŞEHADETİNİN İKİNCİ YILINDA KABRİ BAŞINDA ANDILAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 12:27:33. #1.14#

title