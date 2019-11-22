Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz öğretmenler gününde anıldı

22.11.2019 09:41 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:46

Görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırılarak 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında memleketinde anıldı.



Torul İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz anısına il genelinde düzenlenen öğretmenler arası mektup yazma, öğrenciler arası şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri ve İstanbul Başakşehir Abdi İbrahim Ortaokulu ailesinin katkılarıyla Necmettin Yılmaz anısına Z- Kütüphanesi açılışı gerçekleşti.



Torul İmam Hatip Ortaokulunda Şehit öğretmenin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşi Yahya ve abisi Ahmet Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen programda Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın anısına hazırlanan video izlenirken şehit ailesi ve öğretmenler gözyaşlarını tutamadı.



Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, "24 Kasım öncesinde şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı, Aybüke öğretmenimizi ve canlarını maarif davasına veren tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Türkiye genelinde şehit Necmettin öğretmenimizle ilgili duyarlılığın oluşmasında katkı sağlayan önemli bir projenin yansıması olarak buradayız. Abdi İbrahim Ortaokulumuz bir sosyal sorumluluk projesi olarak konser düzenleyecek. Bu konsere öğretmen arkadaşlarımızın katkılarıyla oluşturdukları CD'ler Türkiye genelinde satışa sunularak buradan elde edilen gelir ile okulumuzun Z kütüphanesinin yapılmasına katkı sağladılar. Bu duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu kütüphanemizle buluşan çocuklarımız gelecek inşalarında çok önemli bir mesafe kat edecekleri bir ortama kavuşmuş olacaklar. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin de "Bugün öğretmenimizin aramızda olmayışının hüznünü yaşarken; onun adına yaşatılacağı ve geleceğimiz olan çocuklarımıza ışık tutacak olan kütüphanemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Hazırladıkları "Üzülme" adlı sosyal sorumluluk projesi ile kütüphanemizin maddi desteğini sağlayan ve davetimizi kırmayıp ilçemize teşrif eden İstanbul Başakşehir Abdi İbrahim Ortaokulu yönetici ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Yapılan açılış konuşmalarının ardından Şehit Necmettin Yılmaz anısında il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencelere ödülleri Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan tarafından verildi.



Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz anısına il genelinde öğretmenler arası "Şehidime Mektup" yarışmasında Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi öğretmeni Alim Gören birinci, Kelkit 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğretmeni Ekrem Sevinç ikinci ve Kelkit Yaşar İrfani Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Ahmet Çam üçüncü, öğrenciler arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında Şiran Fen Lisesi öğrencisi Muhammet Eren Pehlivan birinci, Şiran Fen Lisesi öğrencisi Burcu Kaya ikinci ve Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Asude Kaban üçüncü, resim dalında Merkez Atatürk Ortaokulu öğrencisi Zeynep Akdemir birinci, Merkez Atatürk Ortaokulu öğrencisi İremnur Özdemir ikinci ve Torul Altınpınar Ortaokulu öğrencisi Nisa Şişman üçüncü, şiir dalında Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Fatmanur Şanlı birinci, Torul Şehit Tamer Özdemir Anadolu Lisesi öğrencisi Necla Ayvaz ikinci ve Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşenur Aydoğdu üçüncü oldu.



Ödül törenin ardından yarışmaya katılanların resimlerinin sergilenmesi ve akabinde İstanbul Başakşehir Abdi İbrahim Ortaokulu ailesinin katkılarıyla Torul İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Z-Kütüphanesinin açılışı yapıldı.



Programın devamında Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ilçeye bağlı Demirkapı Köyünde bulunan mezarına ziyarette bulunularak karanfil bırakıldı, dua okundu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA