Şehit Musa Özalkan'ın Vasiyeti, İstanbul'da da Gerçek Oluyor

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti İstanbul'da da gerçek oluyor. Eyüpsultan Belediyesi tarafından eğitim programı Simurg'un Rami'deki açılacak olan Bilgi Evi'ne şehit Özalkan'ın adı verilecek.

Kilis'in Gülbaba köyünün güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile yaşanan çatışmada Zeytin Dalı Harekatının ilk şehidi olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın, vasiyetinin Telafer'deki çocuklara özel bir eğitim yuvası olduğu ortaya çıkmıştı.

Şehidin adı bilgi evine verildi. Şehidin vasiyetinin ardından harekete geçen Eyüpsultan Belediyesi, 5-25 yaş arası yaygın eğitim programı Simurg'un Rami'de açılacak olan Bilgi Evine, Şehit Musa Özalkan'ın adını verdi.

İçinde 3 temel eğitim ve 2 atölye sınıfı bulunan Şehit Musa Özalkan Bilgi Evi'nde, çocuklar sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler görecek. Öğrenciler, okulda gördükleri temel derslere yönelik eğitimlerin dışında; İngilizce Dil Atölyesi, Drama Atölyesi, Değerler Eğitimi gibi alanlarda da kendini geliştirme fırsatı bulacak.

Açılış töreni 10 Şubat'ta

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 10 Şubat Cumartesi günü saat 13: 00'da açılış töreni gerçekleşecek olan Şehit Musa Özalkan Bilgi Evi'ne, tüm vatandaşları davet etti.

"Şehitlerimizn yakınları bizlere emanet"

Öte yandan Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili konuşan Başkan Remzi Aydın, "Bütün dualarımız, kalbimiz Mehmetçiğimizle beraber. Hava koşullarına ve diğer fiziki zorluklara rağmen oldukça başarılı süren bir operasyon. Kilis'e roket atmaları da teröristlerin sıkıştıklarını ve son şanslarını kullandıklarını düşünüyorum. Bu süreç, sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi terör bitene kadar devam edecek. Şehitlerimiz var üzülüyoruz ama onlar Allah'ın katında makbul insanlarımız, yakınları da bize emanet" diye konuştu.

"O dönem bitti "

Öte yandan terör örgütlerinin arkasında ABD'nin olduğu vurgusunu yapan Başkan Aydın, "Terör örgütlerinin arkasındaki ABD gibi ülkeler, siz bu coğrafyada oyun oynayamazsınız, o dönem bitti" dedi. - İSTANBUL