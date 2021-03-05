Şehit korgeneral Osman Erbaş, oyuncu Anıl Tetik'in komutanı çıktı
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Şehit korgeneral Osman Erbaş, oyuncu Anıl Tetik'in komutanı çıktı

05.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:50

Oyuncu Anıl Tetik, Bitlis'te düşen helikopterde şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın askerlik yaptığı dönemde komutanı olduğunu söyleyerek duygusal bir taziye mesajı yayınladı.

Dün Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Cougar tipi askeri helikopter düştü, 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit düşen 11 askerimiz arasında 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş da vardı.

"CANIM KOMUTANIM ÇOK ÜZGÜNÜM"

2019 yılında askere giden başarılı oyuncu Anıl Tetik de birliğinde Korgeneral Osman Erbaş ile çektirdiği fotoğrafları paylaşarak taziye mesajı yayınladı. Erbaş'ın ölüm haberini alınca çok üzülen genç oyuncu, paylaşımına "Canım komutanım Allah senin ve tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm. Çok ama çok iyi bir insandın. Allah rahmet eylensin, toprağın bol mekanın cennet olsun" notunu ekledi.

Şehit korgeneral Osman Erbaş, oyuncu Anıl Tetik'in komutanı çıktı

11 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Aralarında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 askerin şehit olduğu 2 askerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Şehit korgeneral Osman Erbaş, oyuncu Anıl Tetik'in komutanı çıktı
Şehit korgeneral Osman Erbaş, oyuncu Anıl Tetik'in komutanı çıktı
Şehit korgeneral Osman Erbaş, oyuncu Anıl Tetik'in komutanı çıktı

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Haber Yorumları (1)
KÜRŞAD: 17 gün bedelli askerlik yapıyorsun kalkmış sözde vatanseverlik yapıyorsun.. Şehitlerimizin ruhu şad olsun
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