Şehit kaymakamın babasının evlat acısı ilk günkü tazeliğini koruyor

Mardin'in Derik Kaymakamlığına terör örgütü PKK tarafından 5 yıl önce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün evlat acısı ilk günkü tazeliğini koruyor.

Baba Safitürk, gazetecilere, evladının şehit oluşunun üzerinden 5 yıl geçtiğini, acılarının hala ilk günkü gibi olduğunu söyledi.

Evlat acısının hiç unutulmadığını vurgulayan Safitürk, "Ateş düştüğü yeri yakar' derler ya bu ateş yanmaya devam ediyor. Hiç unutulmuyor, her geçen gün biraz daha... Bilmiyorum herhalde biz gideriz bu dünyadan, yerimizdeki otlar büyür, adam boyu olur, biz gene unutmayız gibi geliyor. Allah kimsenin başına vermesin. Bu tabi inandığımız bir dava; memleket, millet için. Her dünyaya gelen gidecek ama vatan için şehit olmak bambaşka bir şey." diye konuştu.

Safitürk, Türkiye'nin şüheda yurdu olduğunu, duaların kendilerine manevi yönden güç verdiğini belirterek, "Oğlum dünyaya geldiğinde 40 yaşındaydım. 5 senedir toprakta, ben hala yaşıyorum ama ne lazım, memlekete sahip çıkmak, memleket adamı olmak lazım. Vatan için her şeye feda olsun, ben bu kanaatteyim. Vatan sevgisi imandandır. Bugün her şeyden daha çok vatan için mutlaka birlik ve beraberliğe ihtiyaç var." dedi.

Türkiye'nin yüzde 99 Müslüman ülke olduğunu dile getiren Safitürk, "Düşmanların neler yaptığını görüyoruz. Medyayı her gün dinliyoruz. Dost dediğimiz adamlar, teröristleri silahla donatıyorlar. Milletime sesleniyorum; ne olursunuz vatan sevgisi olanları düşmana karşı destekleyelim." ifadesini kullandı.

"Muhammed, 80 milyonun evladı oldu"

Safitürk, halkın kendilerine itibar gösterdiğini, programlara çağrıldıklarını, hiç yalnız kalmadıklarını, ziyarete gelindiğini dile getirerek, "Vatan sevgisinden, birlikten ve beraberlikten konuşuyoruz, buna çok ihtiyaç var. Bunu anlıyor vatandaşlar, sıkıntısı olanlar anlıyor. Milletin ilgisi unutulmaz bir şey. Çocuğumuz şehitlik mertebesinde değil de şahsi ölümle ölseydi, bizim çocuğumuz olacaktı, şimdi 80 milyonun. Allah razı olsun." dedi.

Oğullarına gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Safitürk, "İftiharımızdır, Allah razı olsun milletimizden. Dua ediyoruz. Milletimiz gerçeği gördüğü zaman birleşiyor, onu da görmüş oluyoruz burada. Vatan için şehit olan birisine nasıl sahip çıktıklarını görüyoruz. Yeter ki vatan için ortaya çıkalım, sahip çıkan çok olacaktır." diye konuştu.