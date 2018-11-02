Şehit Kaymakam Safitürk'ün Hayatını Tiyatroyla Anlatacaklar

ONUR ORHAN - Mardin'in Derik Kaymakamlığı'na 2 yıl önce PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün hayatı, tiyatro oyunuyla izleyicilere anlatılacak.

Akyazı Belediyesi'nce "Sokaktan Sahneye" projesi kapsamında geçen yıl kurulan, ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 85 kişilik Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğu, terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Safitürk'ün hayatını sahneye taşımaya karar verdi.

Baba Asım Safitürk'ün desteğini de alan ekip, oyunun senaryosunu yazarak hızla sahne hazırlıklarına başladı.

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde haftanın belirli günlerinde prova yapan oyuncular, zaman zaman duygusal anlar yaşıyor.

Şehit kaymakamın hayatını en iyi şekilde anlatmak için çalışmalarına devam eden topluluk üyeleri, ilk oyunu Şehit Kaymakam Safitürk'ün ölüm yıl dönümü olan 11 Kasım'da Akyazı'da sahneleyecek.

Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğu, talep edilmesi durumunda oyunu Türkiye genelinde sahnelemeyi hedefliyor.

"Mesajı bütün yurt çapında vermeye çalışacağız"

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak sosyal ve kültürel faaliyetlerde en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Tiyatro topluluğunun da bu amaçla kurulduğunu aktaran Akcan, "Hocaları zaten belediyemiz personeli. Milli ve manevi değerlere, toplumsal olaylara karşı güzel mesaj verecek eserler ortaya koyuyorlar. Muhammed Fatih Safitürk gibi vatan evlatlarının duygularını, amaçlarını ortaya koyacak eserleri icra ediyorlar. Önce Akyazı'da, daha sonra Sakarya ve Türkiye'nin talep edilen illerinde mesajları bütün yurt çapında vermeye çalışacağız." diye konuştu.

Oyunda Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü canlandıran 28 yaşındaki tiyatro oyuncusu Furkan Özel de Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun geçen yıl Belediye Başkanı Akcan'ın desteğiyle oluşturulduğunu anlattı.

Şu anda 85 kişilik kadroyla birçok alanda eser ortaya koymaya çalıştıklarını dile getiren Özel, "Oyunlarımızı bazen kendimiz yazıyoruz, bazen hazır metinler üzerinden oynuyoruz. Kaymakamın hayatını anlatan oyunumuz, kendi ekibimizin yazdığı bir oyun. Önce Akyazı'da, Sakarya'da, sonra da tüm Türkiye'ye götürmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Özel, oyunu yazma fikrinin geçen yıl şehit kaymakamın ölüm yıl dönümünde arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada doğduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O günden sonra düşünmeye başladık. Yazarken çok duygusal anlar oldu, yazamadık. İlk provaya başladığımız zaman oynayamadık, kestik, bıraktık, devam ettik. Epey bir duygusallık yaşadık, yaşayarak oynadık. İnşallah seyircilerimize de bunu yaşatacağız, hissettireceğiz."

"İlk 10 provada oynayamadık"

Birçok yerde çok fazla oyun canlandırdıklarını ancak bu oyunun gerçek bir olaydan esinlenerek hazırlandığına işaret eden Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk 10 provada oynayamadık. Tek ben değil, ekipteki arkadaşlarımız da aynı şekilde oynayamadı. Sonra yavaş yavaş olayı yaşamaya başlayınca bunu sahneye dökmeye başladık. Hala daha en sondaki final sahnemizi geçen gün yapamadık. Ama önemli olan da bunu aksettirebilmek, insanlara bildirmek. Biz de bunun için mücadele veriyoruz. Hem kendi toprağımız olan hem de vatanımızın eri, şehidi olan kaymakamımızı insanlara anlatmak istiyoruz."

Şehit kaymakamın ailesiyle de iletişime geçtiklerini anlatan Özel, herkesi ilk kez 11 Kasım Pazar günü Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde sergilenecek oyunu izlemeye davet etti.

Oyunda Şehit Muhammed Fatih Safitürk'ün eşini canlandıran 21 yaşındaki Ülkü Engin ise duygusal anlar yaşadıklarını, oynarken zorlandıklarını vurguladı.

Sahnede o anı, o duyguyu hissedebildiğini anlatan Engin, "Orada hissettiğim şey, 'Bu olayların yaşanacağını bilseydi, acaba ne hissederdi, nasıl davranırdı?' O duyguya girdim ve onu çok derinden hissettim. Çoğu zamanı ağlayarak geçirdim, hatta son sahnede ekipçe ağladık, üzüldük. O duyguyu yaşamak gerçekten kötü. Biz de burada yaşadık. O duyguyu vermek gerçekten bizim için çok zor oldu. Bu tür üzücü olaylar, sadece haberlerde izleyip geçebileceğimiz olaylar değil. Biz de buna dikkati çekmeye çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.