Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasına emekli maaşını polis ekipleri evinde teslim etti Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'e, emekli maaşı polis ekiplerince evinde teslim edildi.

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'e, emekli maaşı polis ekiplerince evinde teslim edildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 78 yaşındaki Asım Safitürk'e, dışarıya çıkarak bankadan çekemediği emekli maaşı polis ekiplerince ulaştırıldı.

Safitürk, maaşını evine kadar getiren polis ekiplerine hurma ikram etti.

"Büyüklerimizi dinleyelim, tavsiyelere uyalım, görevlilere yardımcı olalım"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldığını belirten Safitürk, vatandaşların ayağına kadar maaşını getiren güvenlik güçlerine dua etti.

Polislerin başka ihtiyacı olup olmadığını sorduğunu aktaran Safitürk, "Allah razı olsun, Allah devletimizin yardımcısı olsun. Bizler doktorlarımıza, görevlilerimize dua ediyoruz." dedi.

Safitürk, vatandaşlara evde kalma çağrısında bulunarak, kitap okumalarını, güvenlik güçlerine, sağlık personeline ve devlete dua etmelerini istedi.

Görevlilere zorluk çıkarılmaması gerektiğini vurgulayan Safitürk, şunları kaydetti:

"Bizlere her zaman 'bir şeye ihtiyacınız var mı' diye soruyorlar. Allah razı olsun, devletimiz bizleri hiçbir zaman ihmal etmiyor. Bu günlerde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

Büyüklerimizi dinleyelim, tavsiyelere uyalım, görevlilere yardımcı olalım. Güvenlik güçlerimize, polislerimize, sınırlarımızı bekleyen Mehmetçiklerimize dua edelim. Başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum.

Yaşlılar evde bol bol dua etsinler, evde kalalım."

Kaynak: AA