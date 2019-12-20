Şehit Kaymakam Safitürk'ün adı Sakarya'da okul kütüphanesine verildi

20.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:08

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk adı, Sakarya'da okul kütüphanesine verildi.

Serdivan ilçesindeki Şehit Yılmaz Mercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri "eTwinning" üzerinden yürütülen ve 27 şehirden okulun katıldığı "Bir Şehir 1 Şehit" projesine başvurdu.

Okulun öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan, şehit Kaymakam Safitürk'ün resminin de kullanıldığı afiş birinci seçildi.

Proje kapsamında şehit kaymakamın ismi okulun kütüphanesine verildi, Muhammed Fatih Safitürk anısına kitaplığa köşe yapıldı ve fidanlık oluşturuldu.

Açılışın ardından kütüphaneyi gezen baba Asım ve anne Fatma Safitürk, okulun bahçesine fidan dikti, öğrencilerle sohbet etti.

Baba Safitürk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir organizasyonda bulunmaktan duygulandığı söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Twitter paylaşımına değinen Safitürk, bugün her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu belirtti.

Safitürk, "Ufak bir hadise olmuştur. Bir vesileyle başkentte bulunuyordum. 'Meclisi görmüş olayım.' dedim. Vatandaşların girdiği yerden girdik, Meclise baktık. Beni götüren arkadaş 'Birisi oradan el sallıyor, sen de el salla.' dedi. Sevgi gösterisi olarak el salladım." diye konuştu.

Daha sonra "Sarıklı, cübbeli arkadaş kim?" şeklinde paylaşım olduğunu öğrendiğini dile getiren Safitürk, şu ifadeleri kullandı:

"Bir arkadaşın milletin temsilcisi olarak Mecliste bu kadar şaşıracağı aklımıza gelmedi. Sonra ben bir vatandaş olarak, vatandaşa Mecliste ayrılan yere girdim, milletvekillerinin mesai yaptığı yere değil. O arkadaşa kızmıyorum fakat üzüldük. Kanayan yarama sanki tuz biber ekmiştir. Milletimiz bunu kedine mal etmiştir, yeterli cevaplar verilmiştir. Burada o konuya fazla girmek istemiyorum ama tekrar ediyorum, biz bir milletiz. Parti ayrımı gözetmeden, o arkadaşın kim olduğunu söylemiyorum, birlik, beraberlik tavsiye ediyorum. Şu mübarek cuma günü milletimize hayırlara vesile olsun, milletimizin duaları kabul olsun, geçmişlerimize rahmet olsun. Vatan, millet, bayrak için şehit olanlara rahmet okuyorum."

Şehit oğlu için okulda güzel yer yapıldığını anlatan Safitürk, "Güzel alaka göstermişler. Katkısı olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA