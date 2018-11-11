Şehit Kaymakam Safitürk Kabri Başında Dualarla Anıldı

Mardin'de makamında hain bir saldırı sonucu şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk, kabri başında dualarla anıldı. Mardin'in Derik İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk, 2 yıl önce makamına konulan bombanın patlatılması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve hastanede şehit olmuştu. Arifiye Belediyesi ve Arifiye Kaymakamlığınca ortaklaşa düzenlenen programla şehit Kaymakam Safitürk, Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi'ndeki kabri başında dualarla anıldı. Anma programına şehit kaymakamın babası Asım, annesi Fatma, eşi Ayşegül ve çocuğu Asım Eren Safitürk ile Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, birçok ilden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Şehidin eşi, oğluyla birlikte şehit kaymakamın kabri başında dua okudu. Safitürk'ün annesi Fatma ve babası Asım da anma sırasında duygulu anlar yaşadı. Dualar okunduğu sırada Safitürk'ün yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

BABA SAFİTÜRK'TEN ANLAMLI MESAJ

Baba Asım Safitürk, "Bugünümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum, hepiniz hoş geldiniz. Allah milletimiz ve memleketimizi birlik, beraberlikten ayırmasın. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere Allah fırsat vermesin. Ben böylece hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Vali Ahmet Hamdi Nayir ise, "Eğer 81 milyon bugün bu topraklar üzerinde hür, özgür, mukaddesimiz ve namusumuz ile birlikte yaşıyorsak bunun kahramanları var. Bu Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a kadar, terör ile mücadelede vermiş olduğumuz şehitlere kadar binler, yüz binler kahramanlar var. Bu milletin her bir evladı da bunların kıymetini biliyor, şehitlerimizin minnetini biliyor, bu şehitlerimize rahmet ediyor. Onların ailesini de kendi ailesi sayıyor" diye konuşu. Anma programı yapılan ikramlar ile son buldu.

(İHA)