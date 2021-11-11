Şehit Kaymakam Safitürk görev yaptığı Mardin'in Derik ilçesinde anıldı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde, 5 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, görev yaptığı ilçede anıldı.

Derik Kaymakamlığına 2015 yılında atanan, İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen, makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının 10 Kasım 2016'da infilak ettirilmesiyle düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit düşen Safitürk için Prof. Dr. Aydın Ayaydın Derik Öğretmenevi'nde anma programı düzenlendi.

Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaymakamlığın hazırladığı anma videosu ve öğrencilerin Safitürk için yazdığı şiirlerin okunduğu sırada, bazı davetliler gözyaşlarını tutamadı.

Derik ve Sakarya'daki Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu Liselerinin öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Bir Yiğidin Emaneti" videosu gösterildi.

Öğretmenlerden oluşan koro şehit Safitürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi.

Etkinliğe katılanlar şehidin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, yaptığı açıklamada, Safitürk'ü şehadetinin beşinci yılında rahmetle andıklarını söyledi.

Çakır, şöyle konuştu:

"Bugün, şehit kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk abimizin şehadetinin yıl dönümü. Bu sebeple biz de ilçemizde kendisinin vefatının anısına bir program tertip ettik. Tabii ki o, kalbimizde ve biliyor inanıyoruz ki hem ilçemizde hem de ülkemizin ve milletimizin gönlünde yer etmiştir. Ben bir kez daha kendisine rahmet diliyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yüce milletimizin başı sağ olsun, kendisini unutmadık, unutturmayacağız"

Programın ardından Şehit Kaymakam Muhammad Fatih Safitürk Camisi'nde mevlit okutuldu, okunan 70 hatmin duası yapıldı.