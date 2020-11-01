Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü
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Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü

01.11.2020 22:30 | Son Güncelleme: 01.11.2020 22:35
Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde sevdiği kızın ailesiyle görüşüp, isteme merasimi için ailesini almak amacıyla evine gitmek üzere yola çıkan şehit kardeşi Kadir Gerekli (38), kimiliği belirsiz maskeli bir kişinin pompalı tüfekli saldırında hayatını kaybetti.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde sevdiği kızın ailesiyle görüşüp, isteme merasimi için ailesini almak amacıyla evine gitmek üzere yola çıkan şehit kardeşi Kadir Gerekli (38), kimiliği belirsiz maskeli bir kişinin pompalı tüfekli saldırında hayatını kaybetti. Maskeli saldırganın ateş etmeden önce "Ne bana yar olacak, ne de sana" dedikten sonra tüfeği ateşlediği öne sürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Civantayak Mahallesi'nde meydana geldi. Kız arkadaşı Z.A.'ın ailesiye görüşen Kadir Gerekli, daha kız isteme merasini için ailesini almak amacıyla evine gitmek üzere yola çıktı. Kız arkadaşının evinin yakınlarında kimliği belirsiz yüzü maskeli bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Gerekli, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gerekli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Görgü tanıklarının polise verdiği ifadede, yüzü maskeli şüphelinin "Ne bana yar olacak, ne de sana" dedikten sonra tüfeği ateşlediği öne sürüldü. 

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden Kadir Gerekli'nin Ceyhan Belediyesi'nde ambulans şoförü olarak görev yaptığı, 20 Ağustos 2015 yılında Siirt'te teröristler tarafından yola döşenen bombanın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin kardeşi olduğu öğrenildi.


Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü
Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü
Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü
Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü
Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü
Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü
Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü
Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceyhun ÖZER

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